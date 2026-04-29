大谷翔平 5戦連続QSの好投で防御率は0.60に 二刀流封印日について「どちらでも大丈夫。行けと言われた時に行きたい」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2026年4月28日(日本時間29日) ロサンゼルス・ドジャース対マイアミ・マーリンズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平投手（31）が本拠地で行われたマーリンズ戦に投手専念で先発登板。6回104球、5安打・3四球・9奪三振・2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず今季初黒星。ドジャースは1対2で敗れている。

大谷は今季5試合目の登板で5戦連続クオリティースタートを達成。今季成績は2勝1敗、防御率0.60。100球超えはドジャース移籍後初で、2023年7月27日のメジャー初完投・初完封以来となった。

この日は最速100.4マイル（約162キロ）、最遅69.1マイル（約111キロ）と51キロ差の緩急を駆使し、スプリットを交えて三振を量産。6回で9奪三振を記録した。

一方で失点はいずれも四死球が絡んだ。2回は死球と四球で走者を背負うと、ケイシーに中犠飛を許して先制点を献上。5回には2死二塁からストワーズにスプリットを右前適時打とされて、2点目を失った。

それでも5回2死満塁の場面ではラミレスを98.3マイル（約158キロ）の直球で空振り三振に仕留めると、6回には3者連続三振とするなど粘りの投球を見せ、投球内容は安定していた。

しかし、打者として出場しない中で打線は1得点止まりとなり、好投実らず、悔しい今季初黒星となった。

なお、この日は「Women's Night」とされ、選手の妻や恋人が登場曲を選ぶというイベントを実施。

大谷は妻・真美子さん選曲の、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』で使用されていた『Canzoni Preferite』でマウンドに上がった。

〈大谷翔平 試合後コメント〉

ーー球数が多くなったが？

最初の4イニングはいいペースでしたけど、感覚的にはそこまでいいなぁとは思っていなかったので。

点の取られ方も良くなかったですし、その中でも抑えたのはよかったですけど、最小失点でも全体的には感想としてはあんまり良くなかったのかなと思います。

ーーいい感覚ではなかった？

ブルペンからちょっと良くはなかったので、体調的にはそんなに悪くはなかったですけど、動作的な問題だとは思っています。

ーー登板時に打たないのは体力温存になるか？

どうですかね、個人的にはどっちでもいいというか、行けと言われた方で行きたいなとは思っていますし。

チームのトータルで見たときに長いシーズンなのでDHで試してみたい選手もいるかもしれないですし、自分的にもシーズン健康な状態を保っていく上でそういう登板があるというのも、もしかしたらプラスかも分からないので。

そこは完全にチームに任せていますし、行けと言われた出方でしっかり活躍できる準備をしたいなと思います。

ーー5回に失点したあと、6回は無失点に抑えた

そこはピッチングに集中していたからできたとかいう話ではなくて、単純に5回は良くなかったという反省点じゃないかなと思います。

そこから引きずらずに6回をしっかり投げれたというのは良かった点ではあるとは思いますけど、単純に5回の入りが良くなかったなと。

ーー大きな目標に向けて二刀流をしない日は必要か

どちらでも僕的には大丈夫ですし、チーム全体の疲労も考慮しながら、全員でなるべく怪我なく10月に向けてフルな状態で入れるというのが理想。

そのための管理というのをトレーナー陣も含めてみんなで話し合っているとは思うので、その一環としてはもちろんありだとは思います。

選手としては、1試合1試合やれることを集中してやりたいなとは思っています。

ーー打撃が良くなっている理由は

毎年の感じのペースなのかなとは、そういうものなのかなとは思ってます。もちろん感覚的には1日でも早く良くなりたいなとは思っていますけど。

シーズンやるならそういう期間は来るとは思いますし、傾向的にそれが早い時期に来ているというのは、単純にそういう選手なのかなと思ってやらなければいけないところもあるとは思うので。

早く改善はしたいなとは思っていますけど、1日1日改善したいなと。

ーー二刀流の中で調子を維持するのは難しいか

いい状態を維持するのはそこまで難しいことではないのかなと。

悪い状態からいい状態に持っていくまでにやらなければいけないことがある中で、まずは健康を保つということが第一だとは思うので。

ピッチングが入ってくる中で、トータルの1日の運動量を考えた時に、そこまで長く1日1日を取れるわけではないですし。

やれることの少ない中で、悪いところからいい状態に改善していくことが一番難しいところなのかなとは思います。

ーー規定投球回へのこだわりは？

うーん、なんですかね。一番は健康に終えることだとは思いますけど、試合が160何試合ある中で、先発投手の一人としてどれくらい消化して欲しいという、基準みたいなものがあると思うので。

それが最低限、規定投球回ってものであって、何枚のローテーションで回るかにもよりますけど、一つの基準にはなるとは思いますし。

なるべく長い回を投げればそれだけイニングも消化できて、全員が中継ぎ含めて健康な状態で回れる状態というのは作れるとは思います。

ーー打席に入って貢献できないもどかしさは？

あんまりいい点の取られ方ではなかったですし、毎回のようにランナーも出て攻撃に集中できるような流れを作れなかったので、序盤点数取れなかったですけど、その要因の一つがそこなのかっていう。

なのであんまり打線に貢献できなかったというよりかは、悪い流れを攻撃に持ち込んでしまったのかなという反省はあると思います。

ーー二刀流起用への議論が生まれていることについて

そこは特にはないですね。

行けと言われた時に行きたいですし、そこは本当にチームのフロントの人たちも含めて全員が一人一人僕だけじゃなくて、そういう体調の管理、運動量の管理も含めて全員がやっているところだと。

そこを信頼していますし、そこを信頼してやれる時にしっかりプレーしたいなと思います。

ーー球種的に気になるところはあったのか

ちょっと腕は下がり気味かなっていうボールの動き方してたとは思うので、一番は（2回の）センターフライになったスライダーはちょっと迷いながら投げちゃった。

あれが良くなかったなとは思います。

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