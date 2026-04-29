【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリア政府は２８日、報道機関のニュースを利用する大手ＩＴ企業への課税を可能にする新法の素案を発表した。

ＩＴ企業に対し、報道機関とニュース利用対価の支払い契約を結ぶよう促すことが目的で、対価の支払いを拒んだ企業に課税し、契約を結んだ企業については税負担を相殺する。意見公募を行い、７〜８月の議会に法案を提出する方針だ。

豪州では２０２１年、ＩＴ大手に報道機関へのニュース対価の支払いを促す法律が制定されたが、企業側がニュース表示をやめて支払いを回避するなど、実効性に課題が出ていた。

新法案はこうした抜け穴を封じるのが狙いで、ニュース表示をしていなくても、検索用のデータなどとして利用していると判断する。政府が法律に従わない企業から税金を徴収し、報道機関に分配する仕組みを検討している。

素案によると、豪州での売上高が２億５０００万豪ドル（約２９０億円）を超える企業が対象で、自発的に契約を結ばなければ売上高の２・２５％に相当する税金を課す。現時点では、米メタやグーグル、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）が対象になる。

対策強化の背景には、ＳＮＳの普及などでニュースが拡散されている一方、報道機関が十分な対価を得られていない現状がある。アンソニー・アルバニージー首相は２８日の記者会見で、「ジャーナリズムは健全な民主主義にとって不可欠で、報道の仕事には対価が伴うべきだ」と強調した。

最近では、人工知能（ＡＩ）が大量の記事を要約して無断利用する事例も問題視されている。今回の素案では、ＡＩ企業は対象から外れたが、豪公共放送ＡＢＣはＡＩ企業の取り扱いについて「今後の議論の対象になる」と指摘した。