【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は２８日、レバノン南部カンタラで親イラン勢力ヒズボラが築いた地下トンネルを爆破したと発表した。

イスラエルのカッツ国防相は２８日の声明で、「レバノン南部での状況は（パレスチナ自治区）ガザと同様だ」とし、レバノン南部にイスラエル軍が引いた防衛ライン内の建造物を全て破壊するよう命令した。

軍の発表によると、トンネルは国境から約１０キロ・メートルの位置に築かれ、２本のトンネルの総延長は約２キロ・メートル。イランの資金提供を受けたヒズボラが１０年かけて建設したとしている。

地下数十メートルには、寝室など３０以上の部屋や３０本以上の立て坑が築かれ、対戦車砲や爆発物を搭載した無人機など多数の武器が見つかったとしている。軍は２８日、４５０トンの爆薬で破壊した。現場の司令官は「イスラエルを攻撃するために築かれ、脅威となっていた」と説明した。

ヒズボラは２８日から２９日にかけてイスラエルへ攻撃用無人機を発射した。イスラエルとレバノンは２３日、一時停戦の３週間の延長で合意したが、攻撃の応酬が続いている。