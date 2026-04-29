4月29日は「昭和の日」です。

長崎市では、昭和の時代を振り返り、懐かしの給食メニューを味わうイベントが開かれました。

1949年完成の「旧魚の町団地」を改修した、まちづくり拠点『魚ん町＋』。

レトロな趣きを残したこの場所で28日に開かれたのは、昭和の給食を味わうイベントです。

（客）

「うまい」

（客）

「マカロニサラダが懐かしい味」

提供されたのは、ビーフシチューやマカロニサラダ。

コッペパン、白玉フルーツポンチも。

昭和の給食メニューから選んだ人気の献立で、ビーフシチューとマカロニサラダは、子ども向けの給食を意識して “薄味” に仕上げたそうです。

（客）

「きのう知ったので楽しみに来た。いまの給食と違ってレトロ感があっていいなと思った。建物もこんな感じなので。フルーツポンチの白玉などが懐かしい」

（客）

「おいしい。昭和世代は昭和を思い出す機会になるし、私たち昭和じゃない世代からしたら、こういう感じだったんだなと、気づきや学びを得られる機会になっている」

レトロな雰囲気に包まれて、幅広い世代の来場者が特別な時間を過ごしました。