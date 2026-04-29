色鮮やかな皿やカップなどズラリ「波佐見陶器まつり」150の商社や窯元が出店《長崎》
29日からゴールデンウイークという人も、多いのではないでしょうか。
波佐見町では、GW恒例の人気イベント「波佐見陶器まつり」が始まり、会場は初日からにぎわいました。
鮮やかな色づかいが愛らしいマグカップ。
使い勝手の良さが魅力のお皿もあります。
去年26万人が訪れた人気イベント「波佐見陶器まつり」が今年も始まりました。
（寺田美穂アナウンサー）
「メイン会場のやきもの公園です。中には半額で買える商品もあり、多くの人でにぎわっています」
約150の商社や窯元が出店する陶器まつり。
朝から多くの焼き物ファンがつめかけました。
（福岡から）
「ひとつの場所に、これだけの数のお店が集まるのはなかなかない。とても楽しい」
（福岡から）
「知らない窯元もいるので、刺激になって楽しい。茶碗が3つで1000円。必死で選んでいる」
（記者）
「買った茶碗で何食べますか？」
（買い物客）
「白ご飯かな。主に…」
ユニバーサルデザインの観点から、ものづくりを行っている「aiyu(アイユー)」。
セットで買うと、半額になるお得な商品が並びます。
（買い物客）
「蕎麦が好きなので、(この器を使い)家で食べる。小鉢にもなるから、副菜も入れられそう」
80年の歴史を誇る「西海陶器」では、藍色が美しいデザインを求め、多くの客が集まっていました。
会場では、子どもも楽しめる絵付け体験も。
（体験した子ども）
「上手にきれいに、絵を描くのが楽しかった」
（波佐見焼振興会 山下 雅樹 事務局長）
「波佐見焼を一挙に見られるのは、この機会。年に1度だけ。1年かけて各社が新作を作っているので、新作も楽しみに来てほしい」
最長で12連休となる、今年のゴールデンウイーク。
（福岡から）
「ゴールデンウイークは波佐見の陶器市に来て、あともう1回どこかに行けたらと思っているが、ガソリンが高い分(遠出は)抑えている」
(福岡から）
「そんなに遠出はできないけど、日帰りで九州内に行けたらいい。おうち時間が楽しくなるようなアイテムを揃えようと思っている」
物価高の影響もあってか、近場でお手軽に過ごすという人も多いようです。
波佐見陶器まつりは、来月5日まで開かれています。