29日からゴールデンウイークという人も、多いのではないでしょうか。

波佐見町では、GW恒例の人気イベント「波佐見陶器まつり」が始まり、会場は初日からにぎわいました。

鮮やかな色づかいが愛らしいマグカップ。

使い勝手の良さが魅力のお皿もあります。

去年26万人が訪れた人気イベント「波佐見陶器まつり」が今年も始まりました。

（寺田美穂アナウンサー）

「メイン会場のやきもの公園です。中には半額で買える商品もあり、多くの人でにぎわっています」

約150の商社や窯元が出店する陶器まつり。

朝から多くの焼き物ファンがつめかけました。

（福岡から）

「ひとつの場所に、これだけの数のお店が集まるのはなかなかない。とても楽しい」

（福岡から）

「知らない窯元もいるので、刺激になって楽しい。茶碗が3つで1000円。必死で選んでいる」

（記者）

「買った茶碗で何食べますか？」

（買い物客）

「白ご飯かな。主に…」

ユニバーサルデザインの観点から、ものづくりを行っている「aiyu(アイユー)」。

セットで買うと、半額になるお得な商品が並びます。

（買い物客）

「蕎麦が好きなので、(この器を使い)家で食べる。小鉢にもなるから、副菜も入れられそう」

80年の歴史を誇る「西海陶器」では、藍色が美しいデザインを求め、多くの客が集まっていました。

会場では、子どもも楽しめる絵付け体験も。

（体験した子ども）

「上手にきれいに、絵を描くのが楽しかった」

（波佐見焼振興会 山下 雅樹 事務局長）

「波佐見焼を一挙に見られるのは、この機会。年に1度だけ。1年かけて各社が新作を作っているので、新作も楽しみに来てほしい」

最長で12連休となる、今年のゴールデンウイーク。

（福岡から）

「ゴールデンウイークは波佐見の陶器市に来て、あともう1回どこかに行けたらと思っているが、ガソリンが高い分(遠出は)抑えている」

(福岡から）

「そんなに遠出はできないけど、日帰りで九州内に行けたらいい。おうち時間が楽しくなるようなアイテムを揃えようと思っている」

物価高の影響もあってか、近場でお手軽に過ごすという人も多いようです。

波佐見陶器まつりは、来月5日まで開かれています。