静止画のように固まって、ごはんのトッピングを待つ猫ちゃん。無言のまま訴え続ける健気な姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万8000回を超え「何もかもに絶望した顔してておもしろ可愛いwww」「圧かける時、お手手がピッチリ揃ってるよね」「貰えなくてがっかりしてるのがすごい伝わる」といったコメントが集まっています。

【動画：ごはんにトッピングしてほしくて訴える猫→失敗してしまい…想像以上に『気持ちがダダ漏れな光景』】

無言の「トッピングして」アピール

YouTubeアカウント「のりたま ちゃんねる」に投稿されたのは、無言の圧をかける猫ちゃんの姿です。お座りをして、横目で飼い主さんを見ている猫の「ミケ」ちゃん。実はごはんにトッピングをしてほしいと訴えているのだそうです。微動だにせず無言のまま訴える姿は、まるで静止画のようだったといいます。

しょんぼり姿がまるで人間

しばらくすると諦めてごはんの前から移動したというミケちゃん。なんだか落ち込んでいるように見えたといいます。無表情で少し下を見つめる姿からは「はぁー」とため息が聞こえてきそうで、どこか人間味さえ感じさせてくれます。

おもちゃよりおやつ！

そんなミケちゃんに、飼い主さんはおもちゃで遊んで気分を変えてあげようとしたそうです。ところが、ミケちゃんはちょいちょいとおもちゃに手を伸ばすものの、あまり遊ぶ気分にはなれなかったのだとか。

やっぱり諦めきれなかったミケちゃんは、再びごはんのお皿の前に座り、無言の圧をかけ始めたそうです。次はトッピングをゲットできるのか、その並々ならぬ執念には思わず笑ってしまいますね。

動画には「無言の圧に失敗して、一人反省会みたいな雰囲気を醸し出しちゃうミケちゃんもかわいい」「健康のために、心を鬼にして人間が勝たなきゃいけない日もあるよね」「無言の圧の、説得率というか成功率は、どれくらいあるんですかねぇ」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「のりたま ちゃんねる」では、ミケちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。