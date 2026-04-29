【ペコちゃん×Afternoon Tea】レトロ風アートがめっちゃかわいい！新作雑貨が全64種類も登場♪

おなじみ、不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」が、新作雑貨になって登場です！

写真：【ペコちゃん×Afternoon Tea LIVING】コラボ雑貨（全64種類）

2026年4月29日（水）より始まる、ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」とのコラボレーション。

新商品はなんと全64種類！豊富なラインナップの中から、特に気になる商品をピックアップしてご紹介します♪

ペコちゃんのかわいい新商品出るよ〜！

【ペコちゃん×Afternoon Tea LIVING】がま口財布 ￥2,200、ポーチ ￥2,640、ティッシュポーチ ￥2,200、ミニミラー ￥770、がま口ミニポーチチャーム ￥1,980

コレクションでは、ティーカップを手に優雅な紅茶のひとときを楽しむペコちゃんのレトロ風アートや、ペコちゃんとポコちゃん、なかよしのドッグが並ぶオリジナルデザインを展開。

どこか懐かしくて、見ているだけでほっとする世界観が魅力です。

軽くて使いやすい樹脂タンブラーや、ころんとしたフォルムがかわいいマグカップ、まるでミルキー缶のようなミラー付き小物入れなど、毎日の暮らしに取り入れやすいアイテムがずらり！

自立する保冷バッグは大人っぽいカラーリングなので、使い勝手も◎。ペコちゃんデザインのエコバッグやポーチ、お財布などもいいですね。

キッチンやデスク周りに貼って使うペコちゃんとポコちゃんのマグネットフックは、実用性もばっちりです。

ミルキーをモチーフにした、思わず抱きしめたくなるチャーミングなクッションなど、おうちのリラックスアイテムも揃うのもアフタヌーンティー・リビングならでは。

思わず全部揃えたくなるほど、かわいいアイテムが勢ぞろいしたスペシャルコラボ。気になるアイテムは早めにチェックしておきたいところです！

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さらに、アフタヌーンティー・ホーム&リビングららぽーとTOKYO-BAYでは、ペコちゃんが一日店長として来店するイベントが予定されているなど、気になる情報盛りだくさん。

ぜひみなさんも、とってもかわいいペコちゃんの世界観を楽しみに、アフタヌーンティー・リビングをチェックしてみてくださいね♪

※価格はすべて税込みです。