

国の重要無形民俗文化財に指定されている、千曲市の「雨宮の御神事」が、9年ぶりに通常開催されました。最大の見せ場は獅子頭役の男性を橋から逆さにつるす神事は必見です。



9年ぶりに響くお囃子。天狗の面をつけた「御行司」を先頭に、行列が町内を練り歩きます。国の重要無形民俗文化財に指定されている、千曲市の「雨宮の御神事」です。



千曲市内から

「昔、自分も歩いたことがあって、それを思い出しました」

千曲市内から

「懐かしいのと思い出。こういう伝統文化があるのは誇りに思っています」





「雨宮坐日吉神社」の例大祭として3年に一度開かれますが、新型コロナウイルスの影響で2020年は中止。2023年は規模を縮小しての開催でした。9年ぶりの通常開催となった今回。境内では、怨霊を振り払い鎮めるための伝統的な踊りが披露されました。雨宮坐日吉神社・片岡一仁宮司「時間の隔たりや長さは、感じないですね 。よくみんなこれだけ練習し、その表現をきちんと伝えようとしている姿が、本当に感動しております」

そして、祭りは場所を移し、クライマックスへ…。



先ほど始まった「橋懸り」です。橋の欄干から逆さにつるされた獅子頭役の男性4人。川面で体を反らし、獅子頭を前後に激しく振り続けます。こうすることで、災いや厄を水に流すとの言い伝えがあります。



頭に付いている和紙がはがれ、千曲川を下ってお隣・新潟県に流れ着くころ、雨宮地域の田植えが始まるとされています。祭りはこのあと午後7時半ごろまで続くということです。

