シンガー・ソングライターの森高千里（57）が29日放送のニッポン放送「森高千里ミュージックファイル」（後1・00）に出演し、大好きなアニメを明かした。

この日は、リスナーからのメールを元にアニメソング「アニソン」と、森高の曲「モリソン」を紹介。

アニソンのコーナーで「私が大好きなアニメと言えばキャンディ キャンディ」と、いがらしゆみこ氏原作のアニメを挙げた。放送はテレビ朝日系で1976年から115話を放送。

森高が「大好きで。なんだろう、切ないし、でも頑張っているキャンディ キャンディを見て自分も頑張らなきゃっていうのも思っていたし。愛情があったり、友情があったり。凄く大好きでした」と語った。

また、「やっぱり私世代の人たちは、女の子はみんな見ていました。だから、見て、学校に行って、キャンディこうだったねとか、そういう話をして盛り上がる」と説明。

主題歌の堀江美都子、ザ・チャープスによる「キャンディ キャンディ」についても「この曲もみんな知っていたし、よく歌っていました」と言い、誕生日会ではみんなで歌っていたと振り返り「久しぶりに見てみたいな、じっくり」と懐かしそうに語っていた。