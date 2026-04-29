◆ＯＮＥ「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」（２９日、有明アリーナ）

世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」を開催した。

ＯＮＥアトム級（５２・２キロ以下）ムエタイ 世界タイトルマッチ（３分５ラウンド）では、前人未踏のラジャナムダン三階級制覇を果たした王者・吉成名高がソンチャイノーイ・ゲッソンリット（タイ）と初防衛を行った。

２０２３年４月９日に３回ＫＯで倒しているソンチャイノーイとの再戦で吉成は、左ローからストレートのコンビネーションで攻勢に出た。相手の攻撃も足を使ってかわし試合を支配した。雪辱に燃えるソンチャイノーイも果敢な右ストレートで対抗。王者が鼻血を出すなど緊迫感あふれる展開は、５ラウンドで決着がつかず判定となり、３―０で名高が制し、２０１９年１０月３１日からの連勝を４１に伸ばした。

リング上で名高は「今までで一番キツイ練習もした」と明かし、ソンチャイノーイを「見違えるように強くなって心が折れそうになる瞬間もあったんですけどみなさんの応援のおかげでベルトを守ることができました」とファンに感謝していた。

同大会はフジテレビ系列全国ネットでこの日、午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送する。

◆４・２９有明第１３試合までの成績

▼第１３試合 ＯＮＥアトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ ３分５ラウンド

〇王者・吉成名高（判定３―０）挑戦者・ソンチャイノーイ●

▼第１２試合 ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ ３分５ラウンド

〇王者・ジョナサン・ハガティー（判定３―０）挑戦者・与座優貴●

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇マラット・グレゴリアン（１回１分５１秒 ＫＯ）海人●

▼第１０試合 アトム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇澤田千優（１回４分３３秒 アームバー）三浦彩佳●

▼第９試合 バンタム級キックボクシング ３分３ラウンド

〇秋元皓貴（判定２―１）久井大夢●

▼第８試合 フェザー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇和島大海（判定３―０）リカルド・ブラボ●

▼第７試合 アトム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇平田樹（３回２分４２秒 リアネイキッドチョーク）リトゥ・フォガット●

▼第６試合 フライ級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇和田竜光（判定２―１）伊藤盛一郎●

▼第５試合 ストロー級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇山北渓人（２回１分３１秒 アームバー）黒澤亮平●

▼第４試合 フライ級ムエタイ ３分３ラウンド

〇士門（判定３―０）ジョハン・ガザリ●

▼第３試合 ストロー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇田丸辰（判定３―０）黒田斗真●

▼第２試合 フライ級キックボクシング ３分３ラウンド

〇内藤大樹（判定３―０）陽勇●

▼第１試合 バンタム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇永井奏多（判定３―０）神部篤坊●