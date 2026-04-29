7台絡む多重事故で6人が搬送、警察官2人も巻き込まれました。

■事故を起こした男は腕を組み…

事故直後の映像には、騒然とする現場や散乱した破片、被害者にかけよる警察官の様子などが記録されていました。衝撃の大きさが伝わってきます。

事故を起こしたのは、腕を組み立っていた中国籍の男（23）。警視庁などによりますと、29日正午前、車5台と自転車2台のあわせて7台が絡む事故が起きました。

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歩道側にとまる乗用車と逆向きになった軽ワゴン車。路上には破片が散らばり、1台の自転車が倒れています。さらに、反対の歩道側には、別の車2台が正面衝突した状態でとまったまま。その脇にはもう1台の自転車も。

■「吹き飛ばされて横倒れになって…」

現場は繁華街・池袋にもほど近い、東京・板橋区、都道420号線の路上。この事故で6人が病院へ搬送され、いずれも意識はありますが、少なくとも3人が重傷だということです。

そのなかには、自転車で勤務にあたっていた板橋署の警察官2人も。

目撃者「（車）2台が縦列駐車していたらしく、警察官がちょうど2人いて、あの自転車がそうなんですけど、吹き飛ばされて横倒れになって、ほとんど意識のない状態」

捜査関係者によりますと、警察官2人は、車道を走っていたところ、後ろからきた黒のワゴン車にはねられたということです。

目撃者「（Q：おはなしは？）『うぅ…』って感じで、これはやばいと思って動かないでと言った」

警視庁は、車を運転していた中国籍の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕。事故の詳しい状況などを調べています。