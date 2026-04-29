サッカー日本代表の上田綺世の妻で、モデルの由布菜月が２９日、第１子となる女児を出産したことを報告した。

「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子共に健康に過ごしています。想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています。初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんのサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！」とつづり、赤ちゃんを抱っこしたショットとともに投稿した。

上田も同日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告です。新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています」とつづり、「妻と娘のためにこれから一層頑張ります」と決意表明した。