【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ 山に育つ樹木がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ヒノキに似た日本の樹木、服や鞄を留めるための便利な道具、そして歩くと音が鳴る不思議な砂浜という、異なる分野から3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する言葉をイメージしながら、共通する2文字を考えてみてください。
あ□□ろ
□□っぷ
なき□□
ヒント：衣服の合わせ目を留めるための打ち込み式のボタンを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「すな」を入れると、次のようになります。
あすなろ（アスナロ）
すなっぷ（スナップ）
なきすな（鳴き砂）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、山に育つ樹木、生活の中で使われる道具、そして自然が生み出す不思議な現象という組み合わせでした。ひらがなの「すな」という音が、和語や外来語の中でそれぞれ重要な響きを担っています。知識を丁寧に照らし合わせ、正解に到達できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ヒノキに似た日本の樹木、服や鞄を留めるための便利な道具、そして歩くと音が鳴る不思議な砂浜という、異なる分野から3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する言葉をイメージしながら、共通する2文字を考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あ□□ろ
□□っぷ
なき□□
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正解：すな正解は「すな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すな」を入れると、次のようになります。
あすなろ（アスナロ）
すなっぷ（スナップ）
なきすな（鳴き砂）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、山に育つ樹木、生活の中で使われる道具、そして自然が生み出す不思議な現象という組み合わせでした。ひらがなの「すな」という音が、和語や外来語の中でそれぞれ重要な響きを担っています。知識を丁寧に照らし合わせ、正解に到達できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)