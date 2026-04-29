モデルの由布菜月、第1子出産！赤ちゃんの写真投稿 「計画帝王切開で」夫はサッカー日本代表の上田綺世
モデル・インフルエンサーの由布菜月（28）が29日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。夫は、サッカー日本代表選手の上田綺世（27）。
【写真】小さな赤ちゃん！出産した後の上田綺世の妻・由布菜月
生まれたばかりの赤ちゃんの写真を投稿しながら、由布は「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」と報告。
続けて「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています」と伝えた。
最後に「初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！（最後の写真は出産前日合流したときの笑）お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう」とつづった。
由布は1998年1月20日生まれ、福岡県出身。YouTubeの登録者数は16.5万人で、同世代から支持を集めている。夫の上田は1998年8月28日生まれ、茨城県出身で、鹿島アントラーズなどでストライカーとして活躍、現在はオランダのリーグで活躍している。
【写真】小さな赤ちゃん！出産した後の上田綺世の妻・由布菜月
生まれたばかりの赤ちゃんの写真を投稿しながら、由布は「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」と報告。
続けて「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています」と伝えた。
由布は1998年1月20日生まれ、福岡県出身。YouTubeの登録者数は16.5万人で、同世代から支持を集めている。夫の上田は1998年8月28日生まれ、茨城県出身で、鹿島アントラーズなどでストライカーとして活躍、現在はオランダのリーグで活躍している。