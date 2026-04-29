新日本プロレス２９日の佐賀大会で、ＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマン（２３）が次期挑戦者の鷹木信悟（４３）に猛デモを敢行した。

カラムは５月４日福岡大会で鷹木との初防衛戦に臨む。この日の大会では「ユナイテッド・エンパイア」のジェイク・リー＆フランシスコ・アキラ＆ゼイン・ジェイと組んで鷹木＆辻陽太＆石森太二＆ロビー・エックスと対戦した。

鷹木と対峙したカラムは、掟破りのＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮを防がれ、ナックルから龍魂ラリアートを狙われる。これを回避すると、切り返し合戦からトルネードＤＤＴを決めてみせた。

最後はカラムがＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮをエックスにさく裂させ、３カウントを奪取。しかし、それだけでは終わらなかった。決着後のリング上でベルトを誇示したカラムは、掟破りのプリンスズカースを狙われた。しかし、間一髪で阻止すると、トラースキックからのオスカッター２．０で鷹木をＫＯした。

絶好調の王者は「お前はこのベルトを取るという夢を持っているだろ。お前が触れたベルトの数は多くない。福岡でお前の夢をつぶしてやる。泣いて嫁のところへ帰れ。俺は仲間たちと、この団体を背負っている。お前らが望もうが望むまいが、道を空けて王座に口づけしろ。俺がドラゴンを倒す」と豪語。福岡決戦へ死角は見当たらない。