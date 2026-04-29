鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。霧島市溝辺町の竹子地区で130年前から受け継がれる“教え”を胸に、地域づくりに力を入れる人たちの取り組みです。

ふれあいサロンたかぜバル

地元のそば粉を使ったかけそばに、鶏ガラベースのこだわりラーメン。旬の食材を使った色とりどりの惣菜がカウンターを彩ります。

霧島市の北西、鹿児島空港から車で15分ほどの溝辺町竹子地区。農協の空き倉庫を改装して5年前に作られたのが「ふれあいサロンたかぜバル」。

週3日の営業で昼はランチ、夜は居酒屋としてにぎわいます。

運営しているのは竹子地区コミュニティ協議会、愛称は「竹子っ好調会」。切り盛りするのは竹元磨貴子さん（56）です。

東京都出身で地元・大田区でマーケティングの仕事をしていた50歳の時に霧島市の地域おこし協力隊の募集に目が留まりました。

「挑戦を家族で応援する」と夫と2人の子どもに背中を押され、6年前から単身で霧島市に暮らしています。

地域おこし協力隊として5年の任期を終えた今も自然豊かな竹子地区に住んでいます。

地域が抱える課題に危機感

この日毎年秋に開催しているウォーキング大会の下見にやってきました。

（岩切さん）「ここが極楽橋。昔から言われている、三途の川を渡る時のこの極楽橋。これを渡って極楽に入るんですよというところで極楽橋」

（竹元さん）「目玉にしましょうか」

岩切正信さん（75）です。地域が抱える課題に危機感を抱いて2020年に協議会を立ち上げました。

（竹子っ好調会 岩切正信会長）「竹子がどうしても過疎化していく一途をたどっていくような気がする」

竹子地区でも少子高齢化は深刻

ここでも少子高齢化は深刻です。

竹子地区には20年前1285人いましたが今は4割減った776人にまで減少。自分たちの手で地域を元気にしたいと竹元さんを含めた38人で活動しています。

地区の魅力を発信

地区の魅力を発信しようと始めたのが地元の特産品を生かした商品づくりです。

タケノコを使ったドレッシングに、梨やぶどうを使ったワインまで。前の仕事のノウハウも生かし竹元さんが中心となってプロデュース。

地元の物産館や、みずから東京に作ったアンテナショップで販売しています。

移住者の受け入れにも力「空き家バンク」

また、移住者の受け入れにも力を入れています。

（竹元さん）「すごいきれいになっている、すごい完成されている。こんな生まれ変わるものなのですね」

移住希望者が暮らしを体感できる宿泊施設を開設したほか、空き家を調査して希望者と所有者のマッチングを目座す「空き家バンク」の運営にも取り組んでいます。

これまでの3年間で県内外から5組10人が移住しました。

築60年の古民家に去年、鹿児島市から移住した人は…

（鹿児島市から移住）「（空き家情報は）地域の住民がたくさん持っている。（移住が）ありがたいベストな選択だった」

互いに助け合う「結いの心」

このような取り組みが評価され国が主催するコンクールで去年、表彰されました。

（竹元磨貴子さん）

「『結いの心』だと思う。自分たちの所を自分たちで守っていこうという思いは、どこの地域もあると思う。特に竹子の人たちは（思いが）強い」

地区の集会所に掲げられた言葉です。

『山には木を、里には人を』

“山に木を植えみんなで管理し得た収入で生計を立てる”

竹元さんが共感した互いに助け合う「結いの心」の教えはおよそ130年前の明治30年から受け継がれ郷土誌にも残っています。

体験を通して…受け継がれてきた教えを子どもたちに

小学校の子供たちを招いてタケノコ掘りが行われました。

こうした体験を通して会は受け継がれてきた教えを子どもたちに伝えようとしています。

（参加した小学生）「ちょっと大変だったけど楽しかった」

（竹子っ好調会 岩切正信会長）「子どもたちの若い声が聞こえる、一緒にやるという子供との触れ合いができたことを感謝」

地域が築いた価値にあらためて光を

新たなことに挑戦し続ける竹元さんですが、新しい価値観を持ち込むのではなく、長年、地域が築いた価値にあらためて光を当てたいと考えています。

（竹元磨貴子さん）「何か変えてやりたいとか、なんか新しいことをどんどんやっていきたいとかっていうのは違う。今までの皆さんが守ってきたものを未来につなげるお手伝いができれば」

130年前から変わらない竹子の教え。人から人へつながるチカラがちいきの未来を支えています。

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