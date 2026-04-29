サンリオキャラクターズの巾着（全36柄）が可愛すぎる！シークレットもあるよ♪
何が出るか開けるまでわからない！
【写真】サンリオキャラクターズの「キャラクター巾着」（全36柄）
そんなワクワクドキドキ感が楽しめる、ブラインド仕様の「サンリオ巾着」が発売されました〜！
ハローキティやシナモロール、ハンギョドンなど、多彩なサンリオキャラクターズがデザインされた本商品。気になる仕様をチェックします♪
サンリオキャラクターズの「キャラクター巾着」登場！
【サンリオ】「KBB21 サンリオキャラクターズA ブラインド 巾着M 単品」各1,155円／「ハローキティ」「けろけろけろっぴ」「タイニーチャム」「ミュークルドリーミー」「ぼんぼんりぼん」＋シークレット1種 © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670644
中身が見えない銀色のパッケージに包まれたサンリオキャラクターズの「キャラクター巾着」。
ボックスは全部で6個×1つのボックスにつき全6柄。1つはシークレットになっています。
巾着サイズはW155×H170mmで、バッグの中で散らかりがちなイヤホン、充電ケーブル、リップクリームなどをすっきりとまとめることができる便利なサイズ感。
本体の生地には手触りが良く扱いやすい綿100％素材が使用されており、国内製造なのも安心ポイントです。
ボックスが6個に分かれているので、お目当ての巾着も狙いやすいとはいえ、それでも確率は6分の1…！思わずもう1枚、と手を伸ばしてしまいそう。
なお、BOXセットで買えば6枚すべてが入っているので、全種類揃えることができますよ。
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幅広い世代に親しまれるキャラクターがラインナップされているのがうれしい本商品。
商品は、スケーター公式オンラインショップおよび、全国の量販店、専門店、雑貨店などで販売中！ぜひ見かけたらお目当てのキャラクターを狙ってみてくださいね♪
※価格はすべて税込みです。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670644