本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



4/29（水）



EUR/USD

1.1600（8.88億ユーロ）

1.1625（5.42億ユーロ）

1.1635（8.78億ユーロ）

1.1650（17億ユーロ）

1.1660（14億ユーロ）

1.1670（6.76億ユーロ）

1.1675（6.38億ユーロ）

1.1695（10億ユーロ）

1.1700（17億ユーロ）

1.1725（12億ユーロ）

1.1750（14億ユーロ）

1.1795（5.51億ユーロ）

1.1800（6.33億ユーロ）

1.1825（7.46億ユーロ）



USD/JPY

特段目立った設定はなし



GBP/USD

特段目立った設定はなし



ユーロドルは1.1700に大規模設定がピンポイントとなっている。1.16付近から1.18台にかけて幅広く設定が分布している。振れ幅が大きくなる可能性を留意したい。

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