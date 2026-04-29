２８日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「リボーン」で、人気気象予報士の娘が出演した。

この日の「リボーン」は、根尾がタイムスリップして乗り移ってしまった英人（高橋一生）が、地球温暖化を意識した商品を開発。これを根尾の会社が行っているテレビショッピングで販売することとなった。

「猛暑を乗り切る暑さ対策グッズ」として携帯扇風機や冷却首輪アクセサリーなどを販売。男女２人の販売タレントが登場し、テレビショッピングで商品を猛アピール。男性タレントがしゃべりまくり、女性タレントはアップでグッズを使用してみせた。これを見た東郷ファンドの東郷（市村正親）は、先見の明を発揮する英人に、「今の君に私の財力があったら何をする？」と質問。英人は「ぼくは、これだと思います」と経済誌の「半導体」という見出しを指す…。

このテレビショッピングの女性タレントを演じたのは木原実優。父は日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」などで活躍する人気気象予報士の木原実氏だ。木原もＸで「３話でテレフォンショッピングさせて頂きました。ありがとうございました！」と報告していた。