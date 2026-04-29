NBA歴代5位タイ…ウェンバンヤマがシリーズ最後の2戦で圧巻の13ブロックをマーク

今シーズンのサンアントニオ・スパーズは、ウェスタン・カンファレンス2位の62勝20敗でレギュラーシーズンを終え、第2シードで「NBAプレーオフ2026」へ臨んだ。

プレーイン・トーナメントを勝ち上がり、第7シードを獲得したポートランド・トレイルブレイザーズ（42勝40敗）とのファーストラウンドで、スパーズはホーム開催の第2戦で敗れた。だが敵地モーダ・センターで行われた第3戦と第4戦を勝ち切り、4月29日（現地時間28日、日付は以下同）の第5戦に114－95で快勝し、4勝1敗でシリーズ突破を決めた。

キャリア3年目で初のプレーオフを迎えたビクター・ウェンバンヤマは、22日の第2戦で脳震盪のため途中退場し、続く第3戦を欠場。それでも、27日の第4戦で復帰して27得点12リバウンド3アシスト4スティール7ブロック、第5戦でも17得点14リバウンド3アシスト6ブロックと大暴れ。

スパーズでプレーしてきた選手たちのうち、プレーオフの2試合で計13ブロックを記録したのは、デイビッド・ロビンソン、ティム・ダンカンに続いてウェンバンヤマがフランチャイズ史上3人目。

また、1973－74シーズン以降、プレーオフのシリーズ最後の2戦で13ブロックを浴びせたウェンバンヤマは、NBA歴代5位タイの快記録となった。この男の上にいるのは1994年の1回戦で16本をマークしたディケンベ・ムトンボ（元アトランタ・ホークスほか）と、14本を残したサージ・イバカ（元オクラホマシティ・サンダーほか／2011年1回戦）、ダンカン（元スパーズ／2007年カンファレンス準決勝）、マーク・イートン（元ユタ・ジャズ／1985年1回戦）のみとなっている。

ブレイザーズとのシリーズ4試合へ出場したウェンバンヤマは、チームトップの平均21.0得点8.8リバウンド4.0ブロックにフィールドゴール成功率58.3パーセント、3ポイントシュート成功率53.8パーセント（平均1.8本成功）、フリースロー成功率91.3パーセントを残した。

7年ぶりのプレーオフ出場を飾ったスパーズは、2017年以来9年ぶりの1回戦突破。次のラウンドとなるカンファレンス・セミファイナルでは、第3シードのデンバー・ナゲッツ（2勝3敗）と第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズ（3勝2敗）の勝者と対戦する。

攻防両面で強烈な存在感を放つウェンバンヤマは、カンファレンス準決勝でも相手チームの脅威となりそうだ。

【動画】第5戦で躍動したウェンバンヤマとフォックスのハイライト！





