アーティストグループ『Number_i』の岸優太さんが4月28日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュなコーディネートで街を歩くオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】 オーバーサイズパーカーで街歩きショット 「かっこよすぎてヤバい♥」「お洒落で可愛い♥」 ファン反響



今回の投稿で岸さんは、黒いキャップをかぶり、ベージュ系のオーバーサイズパーカーを着用。ボトムスには黒いショートパンツを合わせ、足下には白いソックスと黒いスニーカーでモノトーンを基調としたコーディネートで、都会的な街中の狭い路地を歩く姿が収められています。





中にはスマートフォンを耳に当てている姿が収められた画像もあり岸さんは「誰から電話？？？？」と投稿。





着用したパーカーの右肩には破れたようなデザインのパッチが施されており、岸さんは「あっ破れすぎてすみません笑笑笑笑笑笑笑笑笑」と、ユーモアを交えてコメントを綴っています。





この投稿を見たファンからは「ふくらはぎ細い 」「ハーフパンツホント似合うよね 」「かっこよすぎ 」「岸くん、こんなオシャレな格好してるの？ かっこよすぎてヤバい♥」「北海道の田舎も歩きに来てよー 」「岸くんの私服お洒落で可愛い♥」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】