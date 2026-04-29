◇プロ野球 パ・リーグ 西武 3-0 日本ハム(29日、ベルーナドーム)

西武は先発・郄橋光成投手が力投するなど、3投手の完封リレーで勝利し3位浮上。西口文也監督は選手たちをたたえました。

先発の郄橋光成投手は7回無失点の好投で今季3勝目。チームの西口文也監督は「安心して見ていられました。ストレートも変化球もいいところに決まっていて、申し分ない」と3勝目を挙げた右腕を称賛。

今井達也投手が海を渡り、チームを引っ張る存在として活躍を期待される郄橋投手を「十分な結果をもたらしてくれている」と評価しました。

チームは28日から9連戦が始まりましたが、28日は渡邉勇太朗投手が8回1失点、この日は郄橋投手が7回無失点と、先発陣が長いイニングを投げています。「自分たちの仕事をしっかりしてくれているので助かります」と働きぶりを喜びます。

この日は今季8セーブを挙げているルーキーの岩城颯空投手がベンチ外で、最終回は甲斐野央投手が登板。西口監督は「1年目で体の疲れもある。今日と明日は外そうかなというところで、甲斐野に今日は任せました」とその理由を明かしました。

一方の打線は4回、カナリオ選手の打球が3塁ベースに当たり2ベースヒットとなると、平沢大河選手がセンターへ先制タイムリー。「2つともラッキー。『ありがとうございます』というヒットでしたね」と話します。

打率.381と好調が続いている平沢選手については「状態がいいのでどこまで続くか楽しみです」と期待を寄せ、好調の要因には「選球眼もいいし思い切りバットを振っていけている」と分析。

直近2試合はいずれも無安打もこの日スタメン起用したことには「どう見ても今のうちのチームで(1番)打っているバッター」と話し、「使わないわけはない」と強調しました。