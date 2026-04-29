go!go!vanillasが、新ツアー＜go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」＞の開催を発表した。

本ツアーは、全国10会場20公演に及ぶツアーで、各会場2デイズ公演となっており、1日はgo!go!vanillasワンマンライブ、もう1日はゲストを呼んでの対バンライブとなっている。ゲストアーティストは後日解禁されるということで、続報をお待ちいただきたい。なおチケットは、ファンクラブgo!go!CLUB最速先行を受付中だ。

またgo!go!vanillasは、新曲「フォーリン」を5月13日にリリースする。解禁されたジャケ写はTakumi Otaが手掛け、雫が落ちる一瞬を切り取った一枚となっている。本楽曲のプレアドキャンペーンも開催中だ。「フォーリン」をPre-add / Pre-saveすると、全員に牧達弥（Vo, G）が楽曲について語るオーディオライナーノーツがプレゼントされる。

そして、7月には初のアジアツアー＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞の開催も決定している。本ツアーは、7月10日に台湾・THE WALL LIVE HOUSE、7月12日に韓国・YES24 LIVE HALLにて行われる。

◾️＜go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」＞

特設サイト：https://ggv-livehousetour2627.jp 2026年

10月1日（木）【福岡】Zepp Fukuoka

10月2日（金）【福岡】Zepp Fukuoka w/Guest

10月15日（木）【北海道】Zepp Sapporo

10月16日（金）【北海道】Zepp Sapporo w/Guest

10月21日（水）【神奈川】KT Zepp Yokohama

10月22日（木）【神奈川】KT Zepp Yokohama w/Guest

10月31日（土）【宮城】仙台GIGS

11月1日（日）【宮城】仙台GIGS w/Guest

11月12日（木）【新潟】新潟LOTS w/Guest

11月13日（金）【新潟】新潟LOTS

11月21日（土）【香川】高松festhalle

11月22日（日）【香川】高松festhalle w/Guest

11月28日（土）【広島】BLUE LIVE 広島

11月29日（日）【広島】BLUE LIVE 広島 w/Guest 2027年

1月8日（金）【名古屋】Zepp Nagoya

1月9日（土）【名古屋】Zepp Nagoya w/Guest

1月15日（金）【大阪】Zepp Osaka Bayside

1月16日（土）【大阪】Zepp Osaka Bayside w/Guest

1月29日（金）【東京】Zepp Haneda

1月30日（土）【東京】Zepp Haneda w/Guest ▼チケット情報

価格：6,900円（税込）※ドリンク代別 ▼チケット受付情報

go!go!CLUB 最速先行

受付期間：4月29日（水）19:00〜5月10日（日）23:59

URL：https://ggv-livehousetour2627.jp ▼注意事項

※go!go!CLUB会員【550円コース】のみご応募可能です（同行者：非会員可）。

スマートフォンからアクセスしてください。その他注意事項は、申し込みページをご確認ください。

※未就学児童入場可

※公演当日時点小学生以上チケット必要。未就学児童は、チケットをお持ちの保護者1名につき1名まで入場無料。但し、指定席において座席が必要な場合はチケット必要。(膝上鑑賞無料)

※受付には、チケット販売会社e+(イープラス)のプレオーダーシステム(抽選制)を利用いたします。

※お申込みにはe+の会員登録(無料)が必要です。

※e+のシステムメンテナンスのため、毎月第1・第3木曜日AM2:00 〜 8:00まではお申込み・お支払い・受取手続きができません。

※本受付は先着順ではございません。抽選にてチケットをご用意いたします。

※チケット代金のほか各種手数料が必要になります。詳細は申込み時にご確認ください。

※あらかじめ「@eplus.co.jp」からのメールが受信できるように設定をしておいてください。

◾️「フォーリン」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://lnk.to/ggv_FallinFalling ▼プレアドキャンペーン

Pre-add/Pre-saveしていただいた方全員に「フォーリン」をPre-add/Pre-saveしていただいた方全員に牧達弥が楽曲について語るオーディオライナーノーツをプレゼントするプレアドキャンペーンを開催！

・応募URL：https://p.regiforms.com/@ggv-fallin-paddpsavecp

・期間：〜2026年5月12日（火）23:59

・詳細：https://gogovanillas.com/news/detail/5581

◾️＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞ ◆台湾公演

日程：2026年7月10日（金）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30 ※現地時間

会場：THE WALL LIVE HOUSE ▼チケット情報

スタンディング前売券（VIP）：NT$2,500 ※SOLD OUT

スタンディング前売券（通常）：NT$1,780

当日券 ※通常チケットのみ：NT$2,000

障がい者券：NT$1,000 ＜VIP特典＞

・優先入場

・終演後メンバーとの記念撮影

・直筆サイン入りポストカードをメンバーからお渡し 申し込みURL：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/uhdry ◆韓国公演

日程：2026年7月12日（日）

時間：OPEN 16:00 / START 17:00 ※現地時間

会場：YES24 LIVE HALL ▼チケット情報

VIPスタンディング 154,000₩

VIP指定席 154,000₩

スタンディング 110,000₩

指定席 110,000₩ ＜VIP特典＞

・優先入場

・終演後メンバーとの記念撮影！

・直筆サイン入りポストカードをメンバーからお渡し 申し込みURL：https://lnk.to/ggv_AsiaTour2026Seoul 特設サイト：https://ggv-asiatour2026.jp