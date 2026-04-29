◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝４月２９日、美浦トレセン

シンザン記念の勝ち馬のサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、巻き返しに燃えている。前哨戦のチャーチルダウンズＣは１番人気だったが、道中でリズムを崩して１２着。立て直しを図り、１週前追い切りが行われた。

３頭併せの先頭で、アンパドゥ（５歳３勝クラス）を１馬身、ロッシニアーナ（４歳３勝クラス）を４馬身リードしてスタート。楽な手応えで直線に向き、馬なりのままフィニッシュ。アンパドゥと併入、ロッシニアーナには半馬身先着で終えた。６ハロン８１秒０は自己ベスト。ラストも１１秒１と好調さが伝わる内容だった。

太田助手は「１週前ということで、しっかり追い切りました。順調にきています。最後まで余裕を持って走れていました。器は大きいと思っている馬です」と期待は大きい。大本命不在の混戦模様の一戦。引き続きクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝を確保し、大一番に臨む。