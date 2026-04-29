◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第１３節 柏１―３ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏）

柏は２位・ＦＣ東京に１―３で敗れ、４連敗を喫した。２点を追う後半２７分にＭＦ中川敦瑛のチーム４試合ぶりとなるゴールで１点を返したが、その後ＰＫで追加点を献上した。昨季リーグ２位と健闘したチームが東の１０チーム中９位と苦しんでいる。

試合後、リカルドロドリゲス監督は「スタートは、良い入りができた。前半は相手陣内で多く支配することができたが、我々はＦＣ東京のカウンターアタックを警戒しながらも、そこから１失点目をした。対策をしていただけに悔しい」と振り返った。

後半もボールを握り、相手ゴールに迫ったが、全体を通してはＦＣ東京が好機の数でも上回った。「同点にもっていきたかったが、２失点目をして試合を難しくしてしまった。だが、諦めることなく、さらに攻撃的にいき、１点差にすることができ、同点に近づく状況となったが、３点目を入れられてしまった。今季、他の試合でも今日のように敗退している」と悔しそうに話した。

指揮官は「負けにふさわしい試合かというと、そうではない。４連敗に見合ったひどい試合を続けているかと言えば、そうではない」としながら、「相手を上回ることができず、勝つことができていない現実を踏まえ、やはり我々には何かが足りないということも謙虚に捉えなければならない」と受け止めた。