病院を【走り回る子ども】をやんわり注意──その母親の返答に待合室が凍りついた

小児科の待合室でのこと。

周りが静かに順番を待つなかで、走り回っている子が。

勇気を出して声をかけると、親から返ってきた驚きの言葉とは！？

筆者の友人R子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

小児科の待合室で

幼稚園児の長男が風邪をひき、近所の小児科を受診した時のこと。

院内はとても混み合い、具合が悪くてぐったりした子や、赤ちゃんを抱えたお母さんなどが順番を待っていました。

そんななか、ひとり元気にはしゃぎまわっている男の子の姿が。

待合室を全力で駆け回ったり、ソファにジャンプしたり。

母親らしき女性は、スマホを見ながら笑っているだけでした。

やんわりと注意 → 驚きの返答が！？

「さすがに危ない」と思った私は、やんわりと

「ごめんね。ここ病院だから走ると危ないよ」

と男の子に声をかけました。

すると、その子の母親がスマホから顔を上げて

「あら、そうね～」

とのんびり言うと、男の子に

「ほら、走っちゃだめよ。今みたいに叱られちゃうからね」

と言ったのです。

「叱られるからやめる」！？

男の子は

「なんだよ、せっかく楽しんでたのに」

と、まるで私に邪魔をされたように不機嫌に。

「誰かに叱られるからやめる」

のではなく

「周りに迷惑だからやめる」

じゃない！？

誰もが思うことは同じなのか、待合室はちょっと微妙な空気に。

私も正直ムッとしたものの、「ここは病院だし、揉めても仕方ない」と飲み込みました。