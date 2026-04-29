本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投するもチームは1-2で敗れ、大谷は今季初黒星を喫した。登板中には相棒ウィル・スミス捕手に痛いアクシデントが発生。同僚の反応が米ファンを笑わせていた。

0-2の6回先頭。カウント0-2から大谷が投じた変化球に打者が必死に食らいついた。ファウルチップがスミスの股間に直撃。18.44メートル先で悶絶する相棒に、大谷も「ア゛ィッ！」と声を上げて心配そうに見守った。しかし、一塁手フリーマンはニヤニヤしていた。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」が公式SNSで実際の映像を公開。米ファンからは「リプレーなかったから何が起きたのかと思ったけどそういうことか」「これは痛い」「友人だけが笑えるやつだ」「ひえー！」「これは笑えないやつ」などの声が上がった。

スミスはこの後も試合に出場。チーム唯一のタイムリーを含む4打数3安打1打点だった。



（THE ANSWER編集部）