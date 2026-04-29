アイドルグループ・SDN48や恵比寿マスカッツのメンバーとして活躍したタレント・KONAN(41)が28日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児を出産したことを報告した。



【写真】ママになりました！生まれたばかりの長男を愛おしそうに抱くKONAN

生まれたばかりの赤ちゃんを抱いた笑顔の画像を掲載。「2026.4.25 3314gの元気な男の子が産まれましたぁ」と誕生日とともに伝えた。「入院してから約35時間半後 結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました」と状況も明かした。



「今もお腹は痛いけど、無事産まれて来てくれたらそれでよし よく頑張りました」とひと安心。「産まれて1日で顔も変わるし、成長していく一瞬一瞬が見逃せませんね これからよろしくやでぇ」と母としての喜びをつづった。



さらに

41w2dで入院

子宮口開く処置

完全破水

陣痛くる

13時間後に麻酔（無痛分娩にむけて）

1度落ち着く

2日目朝から陣痛促進剤

子宮口全開になり、いきむが子供が降りてこず、夜に緊急帝王切開

無事誕生

と順を追って出産までの経過も伝えた。



出産前日の24日のインスタでは「まだなんかーい!!お腹パンパン、予定日も過ぎまくり、、、とゆー事で、今日から入院となりました」と報告。出産前日のというレアな姿も披露していた。



KONANは2023年8月に結婚することを公表し、翌9月にはウエディングドレス姿を投稿。25年5月には「おねがい!マスカット」から続いた恵比寿マスカッツを生み出した「おねマス」シリーズや、フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」など、数々のヒット番組を手掛けてきた演出家・マッコイ斉藤氏が役員に名を連ねる「株式会社SHOW-GUNの営業部長に就任」することを発表していた。今年3月1日には「新しい命を授かりました」とマタニティーフォトをアップしていた。



（よろず～ニュース編集部）