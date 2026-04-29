4月18日、県北部を震源とする地震の影響で休業していた大町市のそば店が営業を再開しました。まだ不安が残る中、客の思いに応えたいと前を向いています。



手打ちそば美郷 種山千恵子さん

「片付ける（修理）費用がどのくらいの請求が来るか。考えないことにしている。つらくて」



大町市美麻でそば店を営む種山千恵子さん。店は4月18日に発生した最大震度5強の地震により、食器などが落ちて割れたほか、壁やタイルなどに亀裂が入りました。





あれから11日。店内は片付けましたが、完全に復旧はしていません。手打ちそば美郷 種山千恵子さん「大丈夫ということは、とても言えないという状態」相次ぐ揺れへの不安もあり、休業を続けていましたが…。手打ちそば美郷 種山千恵子さん「わざわざ曲がりくねった道を来てくださる人たちを、来て良かったって帰ってもらいたい。初めての人でも今までの人も」連休中に足を運んでくれる客を迎えたいと、29日は試運転として営業を再開することに。「いらっしゃいませー」長野市から「菜の花の天ぷらおいしいよ、ほくほくで」大町市内から「心配していたので、思ったよりも早く復帰してくれていたので、良かったなと思って。おいしいし、しみじみ食べています」大町市内から「29日からやるって電話くれたから（来た）。ここのそばは味が全然違う」昼時は、県内外から続々と客が訪れました。手打ちそば美郷 種山千恵子さん「今もやっていますか？っていう電話が来ているから、やれる範囲でやろうと思います。やるしかないなって」