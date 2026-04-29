G:ntが、新曲「Limited feat. Lisa lil vinci」を配信リリース。あわせてMVも公開された。

（関連：【映像あり】G:nt、楽曲が持つ衝動と不安定な熱量を可視化した「Limited feat. Lisa lil vinci」MV）

今年2曲目の新曲となる本楽曲は、レイジ×ジャークの衝動を起点にしつつ、そのフォーマットを自ら破壊していくオルタナティブな一曲。“限界”という言葉すら踏み台に変えるような、G:ntならではの美学が凝縮された楽曲だ。

歪んだ808と重く沈むキックが鳴り響くなか、〈I'm not limited / you are limited〉と叩きつけるフック、リフレインするシンセリードが中毒性を生み出し、メロディを殴りつけるように歌い上げるG:ntと、浮遊感を纏いながらその上を漂うLisa lil vinciの対照的なボーカルが、楽曲に緊張感と拡張性をもたらしている。

本楽曲の客演のLisa lil vinciは、SoundCloud以降のDIY的な文脈と、US以降のトレンドを吸収したスタイルで本作に参加。あわせて公開されたMVは、楽曲が持つ衝動と不安定な熱量がダイレクトに可視化された映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）