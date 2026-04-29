サッカー日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻で、モデルの由布菜月が、第１子出産を報告した。

由布は２９日、自身のインスタグラムを更新、「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」と記し、出産を報告。上田も立ち会えたことを伝えた。

「臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています 初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！（最後の写真は出産前日合流したときの笑）」と、第１子と抱いたショットと、上田とのツーショットもアップ。

「お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう」とつづった。

由布は２６年１月に妊娠を公表。「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」と明かしていた。

夫の上田はオランダではフェイエノールトに所属。２６日にはホームのフローニンゲン戦でＰＫを含む２得点を記録。今季２５得点目でリーグ２位に９差をつけ、得点ランク首位を依然独走している。