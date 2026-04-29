◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２９日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイの４勝目を懸け今季５度目の先発に臨み、６回６安打２失点、９４球で降板した。

初回を３者連続三振に仕留める驚異の立ち上がり。２回には坂倉に左前への二塁打を許したが、後続を抑え無失点で切り抜けた。直後の攻撃では１死二、三塁からスクイズを試み、プロ初犠打と初打点を記録。投手・森下の野選で出塁にも成功した。

大きなピンチを迎えたのは５回。２死走者なしから平川に四球を与えると、連打を浴びて２点を献上。なおも２死満塁で小園を二ゴロに仕留め、なんとかカープ打線を抑えた。

前回２２日の中日戦（前橋）では５回１０Ｋ１失点と好投し、３勝目を挙げた。ここまでは開幕戦から計４登板で３勝１敗、防御率１・６６。前日２８日には「１イニングずつ試合を作れるように考えた上で、長い回を投げられたらベスト」と意気込んでいた。

相手は広島で育った左腕と縁も深い赤ヘル軍団。那覇キャンプ期間の２月１５日に行われた同チームとの練習試合では、先発して２回２安打無失点に抑えていた。シーズンでは初めての対戦。「一番身近な球団だったので、楽しみです」と期待に胸を膨らませていた。