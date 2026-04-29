モデルでタレント・ゆうちゃみが２９日、東京・新宿バルト９で仮面ライダー生誕５５周年記念作の映画「アギト―超能力戦争―」（田粼竜太監督）の初日舞台あいさつを行った。

映画デビュー作。「衣装合わせの３日前に実は大きな骨折をし、骨折を隠しながら撮影に臨んだのが大変だった。骨折だと言うと、出られなくなるかもしれないという不安があって。骨折を隠しても、仮面ライダー（Ｇ６）になりたかった」と明かす。「ヒザか足首と思う」（関係者）とのことだが、骨折の詳しい部位には触れなかった。

そして「骨折しながらおばあちゃんをだっこしたり、歩いたりするのが大変でした」と説明。スタッフには「重めのねんざ」と伏せた状態ながら、一時は松葉づえを使って移動していた。この日は、いたって普通に元気に歩いており、すでに完治した様子だった。

「仮面ライダー」でスクリーンデビューできたことに「出演オファー時はドッキリかと思った。でも私のような野良ギャルでも仮面ライダーになれる、という夢や希望を与えることができたのではないか」と誇らしげだった。