お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が、28日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。司会を務める番組をめぐり、歌手・和田アキ子（76）から激励されたことを明かした。

上田は今年4月から、1985年から約40年続いたTBS「アッコにおまかせ！」の後番組となる「上田晋也のサンデーQ」の司会を担当。「おまかせ」の最終回の現場に足を運んでおり、「すごかったね。TBSの偉い人たちがずらっと並んで」と、功労者の和田がねぎらわれていたと明かした。

昨年11月に「おまかせ」終了が発表となった際に、和田に電話をしたという上田。「春から（後番組）に参加させてもらうことになりました」と伝えると、和田は「聞いたで。頑張りや。ウチな、やり始めてすぐの頃に40年って決めとったんや。TBSに2年前くらいに“40年って決めてて”って伝えたら、受け入れてくれたんや」と番組をめぐる裏話を明かされたという。

続けて「ここからは上田みたいな若いもんがやった方がええ。上田がやってくれるって聞いてうれしかったで」と激励されたことを明かし、これを聞いた「爆笑問題」太田光は「うれしいね、それは」とうなずいていた。