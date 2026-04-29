メディアなどでも活躍する元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏が２９日、Ｘを更新。一部のアンチコメントに対して返信している理由を説明した。

佐々木氏は、事件などの解説で情報番組などに引っ張りだこ。デジタル捜査の経験もあることから、ネットやＳＮＳについても注意すべきことなどを発信している。

だが一部で佐々木氏の解説や投稿にアンチコメントが寄せられるようになり、佐々木氏はその一部についてＸで反論や解説の意図などを説明を繰り返している。

佐々木氏は「多くの方からアンチコメントには返信しなくていいとご心配の声をいただいています。ありがとうございます。そのお気遣いに感謝します」と投稿。「その上で、その理由をお伝えします」とし、アンチへ返信する理由をつづった。

「私は専門家として、ＳＮＳ上の誹謗中傷や侮辱が減らない現状に対し、どう対応すべきかを実践的に検証しています」とし「冷静に論点を整理して返したとき、どのような変化が生まれるのか。残念ながら、論点をずらす方や建設的な対話ができない人が多いのが現状です」ともつづった。

だが一方で不適切だと気付く人も「一定数いる」とし「その小さな変化に意味があると考えています」と結んだ。