懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、いくつか過去の4月29日のニュースを見ていきましょう。

【写真を見る】過ぎ去ったきょうを振り返る“ニュースアーカイブス” 4月29日の出来事は【岡山】

メルヘン人形が踊る「からくり人形」

まずは、いまから37年前。1989年の4月29日にJR岡山駅の西口広場にお目見えしたのは「からくり時計」です。

この映像を見て、懐かしいと思われる方も多いのではないでしょうか。岡山市制100周年を記念して設置されたもので、桃太郎を中心とする16体のメルヘン人形が音楽にあわせて演舞する仕組みでした。

岡山駅の西口もすっかり様変わりし、現在ではこのからくり時計を見ることはできませんが、当時は、午前10時から午後9時までのそれぞれの正時に稼働していたということです。

干拓地に誕生した多目的公園

続いては5年後の1994年。笠岡湾干拓地に笠岡市が建設していた「かさおか太陽の広場」が完成したニュースです。

完成した広場は幅80メートル、長さ3キロ、総面積は約23ヘクタールの多目的公園で、イベント広場や噴水広場、マウンテンバイクの競技場などに分かれていました。

現在は、ネーミングライツによって「ゆめネット太陽の広場」となっていて、幅広い年齢層の人たちの健康づくりなどに利用されているということです。

約300人による銭形の化粧直し

変わって、2003年。これは観音寺市の有明浜にある砂で描かれた寛永通宝の銭形の化粧直しなんです。

砂絵を一望できる琴弾山からの指示に従って約300人のボランティアが用意したスコップなどで形を整えていきました。

東西122メートル、南北90メートルに及ぶ巨大な銭形は、一説のよると江戸時代の寛永のころ、丸亀藩主を歓迎しようと地元住民が一晩で作り上げたといわれています。

作業が終わると寛永通宝の文字がくっきりと浮かび上がっていました。

以上、4月29日のニュースアーカイブスでした。