洋上風力発電の技術者を養成する国内最大の「人材育成センター」に新たな技能訓練棟が完成しました。

長崎市伊王島町竣工式は28日、長崎市伊王島町の「洋上風力人材育成センター」のトレーニング施設で行われました。

（長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 坂井 俊之 理事長）

「既存の安全訓練施設に加え、この技能訓練施設を通じて技能者の育成にも取り組む所存」

完成した「技能訓練棟」には8つの教室があり、「電気」「機械」「油圧」など、洋上風力発電に必要な基本的な技術を身につけることができます。

洋上風力発電など 海洋再生可能エネルギーの分野は、産業としての拡大が期待される一方で、工事やメンテナンスを行う技術者の育成が課題となっています。

（長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 松尾 博志 副理事長）

「洋上風車は、海の上で複雑な構造物を作るということで、いろいろな技術、知識、経験、ノウハウが必要な産業。礎(いしずえ)となるような訓練を提供して、その人たちがこれから5年、10年と、日本の脱炭素化に貢献していってほしいと考えている」

新しい技能訓練棟では、来月11日からトレーニングが始まります。