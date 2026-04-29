28日、鹿児島湾で一時、漂流したフェリー屋久島2は一夜明けた29日も欠航が続いていて、ゴールデンウィークの利用者に影響が出ています。

（記者）「例年なら多くの人でにぎわうことが予想されるフェリー屋久島2の乗り場ですが、きょうは人がおらず、とても静かな状態」

鹿児島海上保安部などによりますと、フェリー屋久島2は28日屋久島に向け鹿児島港を出港しましたが、エンジンと電気がとまり垂水沖で一時、漂流。

その後、タグボートがえい航して南ふ頭に入港し乗客乗員57人にけが人や体調が悪くなった人はいませんでした。

一夜明けて…

一夜明けた29日も欠航となりましたが乗り場には知らずに訪れた人の姿も…

（東京から屋久島へ）「今（欠航について）知ったばかり。結構残念」

（兵庫から屋久島へ）「きょうここに来るまで（欠航について）気付かなかった。（フェリーは）屋久島・宮之浦港に着くが、高速船は安房行き、どう行程を組み替えれば」

一方 高速船の乗り場には長蛇の列

一方、歩いて3分ほどの種子屋久高速船の乗り場には長蛇の列ができていました。

（高速船の利用者）「フェリー屋久島2で行く予定だった、予定変える」

（高速船の利用者）「トレッキングを楽しみにしていたが、結局行けず、きょう（屋久島に）向かって、あす再挑戦」

折田汽船によりますと今後、運輸安全委員会の事故調査官が訪れ、トラブルの原因について調査するということです。

なお、フェリー屋久島2はあさって5月1日まで欠航が決まっています。

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