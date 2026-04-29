欧州株 下げ幅縮小 独ＤＡＸはプラスに転じる動き
欧州株 下げ幅縮小 独ＤＡＸはプラスに転じる動き
東京時間19:38現在
英ＦＴＳＥ100 10272.57（-60.22 -0.58%）
独ＤＡＸ 24021.12（+2.86 +0.01%）
仏ＣＡＣ40 8064.83（-39.26 -0.48%）
スイスＳＭＩ 13093.49（-54.45 -0.41%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:38現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49334.00（+37.00 +0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7179.75（+8.75 +0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27282.50（+113.75 +0.42%）
東京時間19:38現在
英ＦＴＳＥ100 10272.57（-60.22 -0.58%）
独ＤＡＸ 24021.12（+2.86 +0.01%）
仏ＣＡＣ40 8064.83（-39.26 -0.48%）
スイスＳＭＩ 13093.49（-54.45 -0.41%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 49334.00（+37.00 +0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7179.75（+8.75 +0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27282.50（+113.75 +0.42%）