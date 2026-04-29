欧州株　下げ幅縮小　独ＤＡＸはプラスに転じる動き
東京時間19:38現在
英ＦＴＳＥ100　 10272.57（-60.22　-0.58%）
独ＤＡＸ　　24021.12（+2.86　+0.01%）
仏ＣＡＣ40　 8064.83（-39.26　-0.48%）
スイスＳＭＩ　 13093.49（-54.45　-0.41%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:38現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49334.00（+37.00　+0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7179.75（+8.75　+0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27282.50（+113.75　+0.42%）