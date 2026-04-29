◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１３節 水戸２―２（ＰＫ３―４）町田（２９日・Ｋｓスタ）

町田はＰＫ戦の末、敵地で水戸に勝利。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）準優勝後初の試合は白星となった。黒田剛監督は「勝ち点２で、最低限の結果を持ち帰れて良かった」と振り返った。

２５日（日本時間２６日）のアルアハリとの１２０分の激闘（０●１）から実質的な中２日、かつ長距離移動により、黒田監督は大胆なターンオーバーを実施。先発はＡＣＬＥで大会最優秀ＧＫに輝いた谷晃生を除くフィールドプレーヤーの全１０人が入れ替わった。

２７日の帰国後も町田に帰らず、千葉で練習を実施。日本と６時間の時差があるサウジアラビアで２週間ほど過ごしたこともあり、黒田監督も「昨日の夜でも、２時間くらいの睡眠という選手がほとんど。私も基本的には朝まで目が開いていた」と明かす。決してコンディションは万全ではなく、２―０から追いつかれたが、勝ち点２は死守した。

次戦は敵地で首位の鹿島と対戦。百年構想リーグでタイトルを取るためには重要な一戦になる。前回は０―３で完敗した相手との決戦へ「一度、やっと家に帰って休んで、鹿島に向けて再出発する。けがも含めてしっかりと万全の準備をしていきたい」と話した。