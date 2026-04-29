ゴールデンウィークとなり、高速道路を利用する人も多いのではないでしょうか。そんな時だからこそ、気を付けたいのが高速道路の逆走です。

【写真を見る】「高速道路を逆走してしまった...」こんな時どう対処する？ やってはいけないことは？ 自分が逆走車を発見したら何をすべき？ 警察に聞いてわかったこととは GWは事故に注意

国土交通省によりますと、高速道路では、毎年２００件ほどの逆走事案が発生していて、このうちおよそ２割が事故に発展しています。

去年４月には栃木県の東北自動車道で、逆走車が他の車と正面衝突するなどして3人が死亡しました。逆走は決して他人ごとではありません。

うっかり逆走してしまったかも...こんな時、どうすればよいのでしょうか。また、逆走車を発見したら周囲の車はどう対処すればよいのでしょうか。

警察に聞きました。

逆走はこんな場所で起きやすい！

山形県警の担当者によりますと、逆走はインターチェンジやジャンクションなどの合流・分岐地点付近で起きやすいとのこと。

例えば、料金所の入口を通過後、出口車線に入ってしまい逆走するケースなどが考えられ、注意が必要です。

では、もし高速道路を逆走してしまったらどうなってしまうのでしょうか。

高速道路の逆走は「罰則や反則金」の対象

高速道路を逆走した場合、一方通行等の通行禁止違反や通行区分違反などに問われ、以下の罰則や反則金などが科せられる可能性があります。



一方通行等の通行禁止違反

３か月以下の拘禁刑または５万円以下の罰金（反則金 大型車９０００円、普通車７０００円、二輪車６０００円）

※過失の場合は１０万円以下の罰金、反則金額は同じ

通行区分違反

３か月以下の拘禁刑または５万円以下の罰金（反則金 大型車１２０００円、普通車９０００円、二輪車７０００円）

※過失罰なし

また、他者への妨害目的で逆走が行われた場合は、最大で５年以下の拘禁刑または１００万円以下の罰金が科せられます。

さらに、逆走により事故を起こしてしまった場合、状況によっては、危険運転致死傷罪など、より重い罪に問われることも...

逆走を甘く見ると、痛い目にあってしまいます。

逆走してしまった...こんなときどうする？

しかし、標識を見落としてついうっかり...なんてこともあるかもしれません。では本題です。もし自分自身が逆走してしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

警察は、逆走してしまった場合の対処法として、以下の行動を行うべきとしています。

①対向車に十分注意して、ハザードランプを点灯の上、路肩などの安全な場所に停車する（車の向きはそのままで構わない）

②車から降りてガードレールの外側に出るなど安全な場所に避難する。

③冷静に携帯電話で１１０番通報するか、非常電話で逆走したことを通報する。

高速道路は信号がなく、一般道路より明らかに速いスピードで車が走る場所。まずは身の安全を確保することが大事なのです。

こんな行為はダメ！

ここまで逆走してしまった場合に行うべき行動を見てきましたが、逆にやってはいけないこともあるようです。

その例として、逆走に気付いたにも関わらず運転を継続する、Uターンやバックを行う、などがあげられるとのこと。

警察は、これらの行為は重大な事故につながる可能性があり、大変危険だとしています。

また、面倒なことになるのでは...という思いから、自身の逆走に気付いても通報したくないと感じる人もいるかもしれません。しかし、逆走を自分で解決しようとすれば、それこそ事故のもと。

逆走し通報を怠るといった行為も禁物です。

逆走車を見つけたら？

自身が高速道路を逆走することは危険な行為ですが、周囲に逆走車がいる状況ももちろん危険です。

では、逆走車を自身が発見した場合、どのような対応を取ればよいのでしょうか。

警察は、「速度と周囲の車を確認しながら、逆走車との衝突を避けるよう注意して走行し、同乗者がいる場合は同乗者が速やかに１１０番通報するか、最寄りのサービスエリアの非常電話から逆走車の情報を提供してください」としています。

逆走は大きな事故につながる大変危険な行為。事故が起きてしまったら、楽しい旅行も台無しになってしまいます。

警察は、「特に高速道路を走行するときは、標識や表示などを見落とさないように十分注意して運転をお願いします」としています。

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2631451?display=1