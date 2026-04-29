4月28日、バナナマンの日村勇紀が体調不良のため芸能活動を休業すると発表した。

「所属する芸能事務所・ホリプロコムのウェブサイトでは《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります》と説明されています。日村さんはこの発表前から、パーソナリティを務める深夜のラジオ番組『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオほか）を欠席するなど“異変”を見せていました」（スポーツ紙記者）

日村は多数のレギュラー番組を抱える人気タレントのため、各番組は対応を迫られそうだ。だが、以前から彼の体調に対して、心配の声があがっていたのも事実だった。

「日村さんはぽっちゃりキャラとして知られていますが、その背景には食レポ番組の多さや、お笑い芸人としての不規則な生活などが指摘されています。しかし、2018年に元NHKアナウンサーの神田愛花さんと結婚した後は、自宅では神田さんお手製のサラダなど、ヘルシーなメニューを食べるようになったそうです。それでも、神田さんに隠れてこっそりとおにぎりなどを食べていたこともあったとか。体形も変わった様子がないため、健康面に対する心配の声があがっていました」（芸能ジャーナリスト）

一方で、日村の休養をきっかけに、ある別の芸人のことを思い出すファンも多いようだ。Xではこんな声が聞かれた。

《オードリー若林さんが復帰したと思ったら今度は日村さん笑顔の裏では大変だったんですね。だからこそ心の底から笑える笑いが生み出せるのかな》

《日村の休養、若林以上の長さになりそうな気がしてならない…》

日村と比較されたのは、オードリーの若林正恭。2026年2月中旬から、喉の不調を理由に休養していた。

「若林さんは、3月13日の『第49回日本アカデミー賞授賞式』（日本テレビ）で復帰を果たしています。この仕事を、復帰の場と見据えての療養だったように見えます。

日村さんの場合、今後について詳細が明かされていません。休養の長期化などが取りざたされています」（前出・芸能ジャーナリスト）

働きづめであった日村。まずはゆっくりと休んでほしいところだ。