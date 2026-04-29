◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 2-0 ヤクルト(29日、神宮球場)

ヤクルトは阪神との首位攻防第2戦を落とし2位に後退。池山隆寛監督は相手先発・郄橋遥人投手をたたえました。

前日2桁得点を挙げた打線がこの日は郄橋投手の前に沈黙。わずか3安打、打者28人で完封負けを喫しました。

試合後、池山隆寛監督は郄橋投手について「いいところに投げられた。2塁も踏めていないので、相手投手が素晴らしかったというところ」と脱帽。

続けて「真っすぐがいいところに来ているところにシンカーとスライダーがうまく(来ていた)。素晴らしいコントロールだった。ボール球に手が出てしまう軌道だったんだろうと思う」と分析しました。

一方、ヤクルト先発の山野太一投手は6回途中11奪三振を記録。「本来は打たせて取るピッチャーが三振を11個。思ったより球数を投げてしまっていたので心配していた。(3回の先制点は)2アウトからつながれての失点だったので、少しもったいなかった」とコメントしました。

そして開幕からの4連勝が止まった左腕を「ボール自体は今年はすごくいいので、打者陣が援護できなくて申し訳ない」とかばいました。

またこの日、ここまで全試合出場だった長岡秀樹選手が欠場。「疲労がたまってきていたので、先の方を考えると無理はさせられない。彼も故障明けだし、(明日は)コンディションがどこまで回復しているか見てからの起用になる」と明かしました。

前日は勝利もこの日は敗れ、首位攻防戦は1勝1敗となりました。「昨日の借りを今日返された。完封負けじゃ7回の傘しか開かなかったので、なんとか点数を取って、とは思います」とカード3戦目へ打線の奮起を促しました。