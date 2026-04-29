本拠地・楽天戦

プロ野球、ロッテの井上広大外野手が29日、本拠地での楽天戦に「6番・一塁」で先発出場。移籍後初となる本塁打を放つと、古巣のファンから様々な声が上がった。

4回の第2打席。楽天先発・前田健太の変化球を打ち砕いた。高く上がった打球は、左翼スタンドに着弾。チームメートに称えられると、笑みが浮かんだ。

プロ7年目、24歳の井上は2019年ドラフト2位で阪神に入団。昨オフの現役ドラフトでロッテに移籍した。

この日の一発が移籍後初アーチ。スポーツチャンネル「DAZN」の野球専門Xが、「ようこそ、マリーンズへ “ムーンショット”がついに炸裂 井上広大 ロッテ加入後初ホームラン！」として実際の映像を公開すると、古巣・阪神のファンも反応した。

Xには「うれしいな。阪神ファンとしてたまらない」「いいね〜頑張って欲しい」「広大おめでとう もっともっと活躍してほしい！！」といった声の他に、「阪神に帰ってきてくれ」「なんで現ドラで出したんや」「お願いします。返してください」などのコメントもあった。

試合はロッテが5-3で勝利した。



（THE ANSWER編集部）