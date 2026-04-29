絹の文化を次世代へと繋いでいく人々の姿を追ったドキュメンタリー映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」が、5月から山形でも上映されます。

【写真を見る】山形の養蚕文化から最高の絹が生まれる 伝説の絹「セヴェンヌ」とは 映画『マダム・ソワ・セヴェンヌ』いよいよ公開 佐藤監督に聞いたドキュメンタリーの存在意義

映画は山形でも撮影が行われ、特に最上町の養蚕農家が深くかかわっているんです。

佐藤広一監督に映画の見どころを聞きました。

300年の時を経て日本で蘇った伝説の絹「セヴェンヌ」。「世界で一番美しい絹」ともいわれています。





映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」は、そんな「セヴェンヌ」が復活するまでの物語と、絹の文化を未来へ繋ごうとする人々の姿を追ったドキュメンタリー映画です。

■佐藤広一監督にインタビュー！

この映画のメガホンを取ったのが、天童市出身の佐藤広一監督です。



映画 マダム・ソワ・セヴェンヌ 佐藤広一 監督「手仕事の文化など、伝統的なものは続けていかないと廃れてしまう。復活させることもそうそうできない。本物を残していくという意味で、職人の様子を映像に収めた。貴重な映像になったと思う」





映画では1本の糸が生まれるところから、ひとつの絹織物となるまでの過程が繊細に描かれています。



また、これまでなかなか明かされることのなかった匠の技も記録されていて、貴重な映像に仕上がっているということです。





映画 マダム・ソワ・セヴェンヌ 佐藤広一 監督「映画では色々な場面が出てくるが、これまで秘密にされてきた部分が結構ある。織の技術とか。そういうところをつまびらかに撮らせてもらったのが、本作の重要なところ」





映画の制作にかかった期間はおよそ3年半。山形や、京都、フランスなど、国内外で撮影され、養蚕に携わる農家や着物文化を担う職人、現代のファッション業界など、様々な角度から取材が行われています。





映画 マダム・ソワ・セヴェンヌ 佐藤広一 監督 「（Q 新たな発見は？）そもそもそんなに教養のある人間ではないので、最初は本当に何も分からない状態で飛び込む。でもそういう視点も大事なのかなと。ドキュメンタリーって難しいイメージで捉えられがちだが、見ていてためにもなるし楽しめる作品になった」

■大きな見どころは





そして大きな見どころが山形との繋がりです。



「セヴェンヌ」の復活には最上町の養蚕農家が深く関わっていて、物語は最上町の桑畑から始まります。





映画 マダム・ソワ・セヴェンヌ 佐藤広一 監督「私自身、天童市出身ということもあって、この映画は『山形で始まって山形で終わる』流れになっている。身の周りにこういう文化が残っているんだということを知ってもらいたい」

映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」は、5月1日から山形市の映画館フォーラム山形で上映されます。





映画 マダム・ソワ・セヴェンヌ 佐藤広一 監督「音楽も美しく、とても貴重なものを撮らせてもらっている。ロケで色々な場所をまわっているから、一緒に旅をしているような雰囲気にも浸れる作品。これがこう一巡してこういう織物になるんだという、今まで見られなかった部分が、1本見ることで全て感じてもらえるので、1人でも多くの方にご覧いただきたい」





5月2日・3日の2日間は、佐藤広一監督や出演者による舞台挨拶も行われるということです。