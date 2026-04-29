労働者の祭典「メーデー」の集会が長崎市で開かれ、労働団体などが物価上昇を上回る賃上げの実現などを訴えました。

（連合長崎 岩永 洋一会長）

「すべての働く者の賃金の底上げをし、物価高を上回る実効性のある賃上げを長崎の隅々まで広げる必要がある」

連合長崎が主催した集会には、25団体の約2100人が参加しました。

メーデー宣言には、適正な価格転嫁による持続的な賃上げの実現や、すべての労働者の暮らしの向上などが盛り込まれ、採択されました。

連合長崎によりますと、今年の春闘の第1回の集計では、平均賃上げ額が1万6927円にのぼり、賃上げ率が初めて3年連続で5％台になったということです。

（連合長崎 岩永 洋一会長）

「中小企業は非常に厳しい状況にあり、国や自治体の支援が大切という共有ができてきて、賃上げがここまで行っている。中東情勢の中で、それ以上に賃上げをしていかないと実質賃金は上がってこない気がしている」

また、アメリカ・ニューヨークで始まったNPT再検討会議にも触れ「平和なくして労働運動なし」と力強く訴えたほか、来年の統一地方選挙に向けた連帯も確認しました。