いよいよゴールデンウイーク。山のレジャーに出かけることも多いこの時期ですが、注意したいのが山火事です。

全国で相次ぐ山林火災を防ごうと、県内の行楽地でもきょう、消防が登山客や観光客らに注意を呼びかけました。

岩手県大槌町の大規模な山林火災の発生から1週間。きのうからの雨で火の勢いが弱まり、きょう、ようやく一部の地域を除いて避難指示が解除されました。

こうした中、きょう午前、白山市の獅子吼高原では、消防団員が訪れた登山客や観光客に今年から運用が始まった林野火災警報についてのチラシを手渡し、火の取り扱いに注意を呼びかけました。

これから登山というの男性は

各地の消防によりますと、石川県内では今年に入ってから、すでに4件の林野火災が発生しています。

特に4月から5月にかけては、乾燥や強風で山火事が発生しやすく、連休中の火の取り扱いには注意が必要です。

●鶴来消防署 石野新作署長

「全国で大きな山火事が続いております。少しでもみなさんが、（火の取り扱いに）気を使っていただくような形で、林野火災を予防できればと思います。」

一度発生すると、大きな被害をもたらす林野火災。

被害を防止するため、今年から林野火災警報・注意報という新たな情報の運用が始まってっています。

「前日までの３日間の合計降水量が１ミリ以下」といった複数の気象条件を満たした場合に発令され、県内でもすでに発表された日があります。

警報が発令された際には、花火や焚火、喫煙などの屋外での火の使用が法律で制限されます。

多くの自治体ではメールで注意報・警報を発信していて、山火事を防ぐためにも私たちひとりひとりが火の取り扱いに注意する必要があります。