和牛100％に背徳系も！30以上の“進化系餃子”が集結した餃子フェス GW初日に大賑わい
外パリ、中ジュワ〜な王道系に、麻辣スパイスをふんだんに使った“進化系餃子”。
記者
「きょうから開催される餃子フェスですが、ずらりとお客さんが待っています」
ゴールデンウイーク初日のきょうから始まった餃子好きを虜にするこのイベント。
「毎年、来ている」
「これ含めて8皿目です」
北は北海道のトウモロコシ餃子から、南は博多のひとくち餃子。さらにはこのイベント限定のものも。30種類以上の餃子が大集結しています。
ヤサイ！ニンニク！アブラ！トッピングが目を引く、“背徳系ラーメン”を再現した餃子。気になるお味は？
記者
「ニンニクと背脂がパンチがあっておいしいです」
一方、こちらはエビをまるごと一尾閉じ込めました。
8歳
「エビがぷりぷりで、具もぎっしりしておいしいです」
数ある名店の中でもひときわ長い行列を作っていたのが…。餡に使われているのは贅沢にも黒毛和牛100％、ハンバーグのようなジューシーさを楽しめるんです。
「肉肉しさと、牛本来の脂身、ジューシーさを感じる一品」
玉川精肉店 中村貴之 店主
「（Q．旅行に行くよりも？）餃子来た方がいいっすね」
こちらのイベントはゴールデンウイーク最終日まで楽しめます。