外パリ、中ジュワ〜な王道系に、麻辣スパイスをふんだんに使った“進化系餃子”。

記者

「きょうから開催される餃子フェスですが、ずらりとお客さんが待っています」

ゴールデンウイーク初日のきょうから始まった餃子好きを虜にするこのイベント。

「毎年、来ている」

「これ含めて8皿目です」

北は北海道のトウモロコシ餃子から、南は博多のひとくち餃子。さらにはこのイベント限定のものも。30種類以上の餃子が大集結しています。

ヤサイ！ニンニク！アブラ！トッピングが目を引く、“背徳系ラーメン”を再現した餃子。気になるお味は？

記者

「ニンニクと背脂がパンチがあっておいしいです」

一方、こちらはエビをまるごと一尾閉じ込めました。

8歳

「エビがぷりぷりで、具もぎっしりしておいしいです」

数ある名店の中でもひときわ長い行列を作っていたのが…。餡に使われているのは贅沢にも黒毛和牛100％、ハンバーグのようなジューシーさを楽しめるんです。

「肉肉しさと、牛本来の脂身、ジューシーさを感じる一品」

玉川精肉店 中村貴之 店主

「（Q．旅行に行くよりも？）餃子来た方がいいっすね」

こちらのイベントはゴールデンウイーク最終日まで楽しめます。