◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）追い切り＝４月２９日、美浦トレセン

第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都）に出走するケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）が、美浦・Ｗコースで最終追い切りを行いパワフルな脚さばきを披露。海外遠征明け初戦でも力を発揮できる仕上がりだ。

３頭併せの先頭でスタートし、中のロイヤルアデレード（３歳未勝利）から２馬身半、内のアトミックブレス（３歳１勝クラス）から７馬身先行。しっかりとした脚取りで最後の直線に向くと、余力のある手応えで末脚を伸ばし中と併入、内に１馬身先着。６ハロン８４秒３―１２秒２をマークした。

加藤征調教師は「良くなっている。中身はしっかりとできているし、何も心配はない」と仕上がりをジャッジ。連勝で臨んだ前走のサウジダービーは、果敢に先行集団につけたものの５着に終わった。初の京都に加え、３００メートルの距離延長については「舞台は全然問題ないし、右回りはいい。マイルは少し短いかも。１９００メートルでマイペースで運べれば」とイメージする。