運動会でおなじみの競技をまちの真ん中で行うイベントが宇部市で初めて行われました。



宇部市役所の広場で行われたその名も「まちなか大運動会」。



玉入れや綱引きといった運動会でおなじみの競技からチームで協力してフラフープを運ぶ早さを競うゲームなど8つの競技が行われました。



まちづくりに興味のある大学生でつくる団体「イベラボ」が企画したもので自然にまちを歩きたくなるきっかけ作りとして初めて行われました。





(参加した子どもたち)「思わず全部参加したくなるようなイベントでした」「友達できたからうれしかった」(参加した保護者)「普段運動することがあまりないから、すごく楽しかったですもうちからいっぱいやりました」(イベラボ代表 大野智裕さん)「まちなかでどんなことができるかっていうのが、学生を始め、地域の皆さんにもっと知っていただきたいなっていうのでまちなかで運動会ができたらおもしろいんじゃないかという観点で運動会のイベントをしています。親子を中心におよそ40人が訪れ、市役所の広場に歓声があがりました。企画した団体は今後も大学生ならではの目線でまちを元気にするイベントを行うということです。